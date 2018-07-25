В Арктике ввели в строй центр управления армии ВВС и ПВО Северного флота

МУРМАНСК , 25 июля. / ТАСС /. Территориальный центр управления армии ВВС и ПВО Северного флота начал боевое дежурство в Арктике. Об этом сообщает в среду пресс-служба флота.

"Сегодня в управлении армии ВВС и ПВО Северного флота состоялся торжественный ритуал заступления территориального центра управления на боевое дежурство по противовоздушной обороне", — сообщает пресс-служба.

Это стало очередным этапом работы по развертыванию военной инфраструктуры в Арктике и позволяет значительно расширить возможности по обеспечению защиты национальных интересов России . В числе задач, возложенных на территориальный центр управления армии ВВС и ПВО, — контроль воздушного пространства в Арктической зоне, а также охрана государственной границы РФ в воздушном пространстве в границах ответственности Северного флота.

45-я армия ВВС и ПВО Северного флота была сформирована в декабре 2015 года в целях усиления системы воздушного контроля в Арктике. В составе нового объединения на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступили воинские части радиотехнических войск и зенитный ракетный полк, оснащенный модернизированными комплексами С-300 «Фаворит» на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова.