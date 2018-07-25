Разъяснения о правомерности начавшейся стройки в Речном квартале Вологды дадут надзорные органы

Вопросы у жителей домов по улице Лесобиржевой вызвало строительство многоэтажки на участке вблизи Ледовой арены. Накануне представители Департамента градостроительства и Департамента городского хозяйства выехали на встречу с жителями, инициированную самими горожанами. По итогам решено создать инициативную группу, чтобы разобраться во всех вопросах, волнующих жителей. А на следующую встречу пригласить представителей надзорных органов для исчерпывающих разъяснений.

Земельный участок, о котором идет речь, расположен рядом с береговой линией в Речном квартале. Несколько лет этот пустырь использовался жителями соседних домов для доступа к Ледовому дворцу. Ограничение возможности прохода по участку вызвало негодование жителей. Вологжане направили 17 письменных обращений в Администрацию города.

С 2015 года земля находится в частной собственности, участок был выкуплен компанией «Реал-СВ» у компании «Стройиндустрия» под строительство. Проектом предусмотрено возведение 14-этажного жилого дома. Активное строительство ведется в течение месяца, разрешение выдано в соответствии с документацией. Стройка обнесена металлическим ограждением, работает башенный кран и тяжелая техника. Дорога к участку отсыпана гравием, проложена по территории зеленой зоны параллельно дороге общего пользования.

«Соблюдены условия строительства — доступ к участку ограничен, стройка ведется в строго определенные часы, ночью техника не работает. Чтобы проверить правомерность и технологию выполнения земляных работ, необходимо привлечь надзорные органы — представителей стройнадзора, экспертизы, комитета природопользования, Росреестра городской Прокуратуры и застройщика. Чтобы жители смогли получить исчерпывающие разъяснения, мы организуем встречу на следующей неделе», — рассказал начальник Департамента градостроительства Анатолий Баранов

Дату следующей встречи назначили на 31 июля. В ней примет участие инициативная группа жителей, представители строительного надзора, специалисты других ведомств, которые могут разъяснить все необходимые нормы и требования.