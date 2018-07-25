Ещё
РПЦ нужна помощь Минкульта в спасении сельских храмов, заявил патриарх
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РПЦ нужна помощь Минкульта в спасении сельских храмов, заявил патриарх 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Русская православная церковь нуждается в содействии Минкультуры РФ и других ведомств в деле реставрации старинных церквей в сельской местности, которое имеет государственное значение, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду на заседании Высшего церковного совета.
"Вопросы реставрации старинных церквей в малонаселенных районах очень важны и должны решаться во взаимодействии с министерством культуры и другими ведомствами, поскольку усилий Церкви и волонтеров для комплексного решения этой задачи недостаточно", — приводит слова патриарха его пресс-служба.
Предстоятель РПЦ назвал возрождение старинных сельских храмов «спасением русского пейзажа, нашей страны, нашего культурного пространства».
По словам патриарха, возрождение храмов порой влечет за собой заселение территории вокруг них, появляются люди, которые готовы жить рядом постоянно или хотя бы часть года. «И пускай там служба будет четыре раза в год, но если отреставрирован храм — он спасен… Поэтому я попросил бы Патриарший совет по культуре иметь в качестве приоритета консервацию, спасение закрытых храмов, особенно в тех местах, где нет населенных пунктов», — добавил патриарх.
В конце мая председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщил о том, что все епархии РПЦ к сентябрю 2018 года подготовят списки церковных объектов, нуждающихся в срочной реставрации. Такое решение было принято на первой всероссийской конференции «Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи» в Москве.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео "Блеф не удался": эксперт о выборе Анкары не в пользу США В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня8
Заявление Лолиты грозит международным скандалом358
Маликов поразил сенсационным признанием о геях74
Крымский мост начал отделяться от Крыма744
Украина нашла еще один способ наказать Крым148
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение