Трамп пообещал санкции еще одной стране

«Соединенные Штаты введут серьезные санкции против Турции за длительное содержание под стражей пастора Эндрю Брансона — прекрасного христианина, семьянина и замечательного человека. Он ужасно страдает. Невинный верующий человек должен быть немедленно освобожден!» — говорится в сообщении.

Как передает Reuters, незадолго до этого вице-президент США Майк Пенс сделал похожее заявление. «Президент [Реджеп Тайип] Эрдоган и турецкое правительство, у меня есть сообщение от имени президента США: отпустите пастора Эндрю Брансона сейчас или будьте готовы к последствиям», — указал он. Пенс добавил, что ограничительные меры будут введены до тех пор, пока мужчину не освободят.

25 июля Брансон, задержанный по делу о попытке госпереворота в Турции, был переведен из тюрьмы под домашний арест. До этого он провел в заключении 21 месяц. Мужчину обвиняют в помощи группе, которая стояла за организацией путча, он свою причастность отрицает. Ему грозит до 35 лет тюрьмы.

15 июля 2016 года в Турции произошел путч, в результате которого погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. Через несколько дней после неудачной попытки переворота в стране был введен режим ЧП, который был снят лишь в июле 2018-го.