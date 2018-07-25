Советы: как правильно искать фрилансеров

Это особенно важно для старта бизнеса.

Вы вдохновлены, у вас есть идея для бизнеса, и вы думаете, что готовы начать новый проект в качестве предпринимателя. Использование фрилансеров — отличный способ добиться успеха, и есть платформы, которые помогут вам найти команду, необходимую для старта вашей компании, пишет исполнительный директор компании Sourcify Натан Ресник. Например, когда Натан запускал свою часовую компанию Yes Man, ему нужно было выполнить некоторые ИТ-проекты, чтобы показать детали моих часов изготовителю. Вместо того, чтобы привлечь дизайнера в качестве партнера по долевому участию, он связался с фрилансером, который помог ему спроектировать начальную линейку часов. Именно поэтому поиск хорошего фрилансера так важен для общего успеха.

Хотя фрилансеры могут определенно предложить экономически эффективные решения, может быть сложно найти хорошего исполнителя.

Поиск фрилансера может быть осложнен рядом причин. Однако есть несколько советов, которые помогут вам в этом.

1. Планируйте то, что необходимо

Никакой проект не должен начаться без хорошо сформулированного плана.

Фрилансеры не волшебники. Они не могут читать ваши мысли и внезапно осознать вашу идею с помощью нескольких коротких писем. Лучшие продукты и услуги обычно создают после стратегического планирования и определения функций продукта. В противном случае вы просто тратите свое время (и деньги) вместе с фрилансером.

2. Найдите время, чтобы выбрать правильных людей и установить хорошие рабочие отношения.

После того, как вы разработали план и сможете точно определить, что вам нужно, вам нужно найти нужного человека.

Одна рекомендация, которую предлагает Натан, заключается в использовании правильных инструментов для поиска, в том числе специализированных площадок. К примеру, на сайте Pchel.net доступна большая база фриланс-проектов и вакансий с ежедневным обновлением. Здесь не навязывают платные услуги, а интерфейс простой и понятный. На сайте работает служба поддержки, которая поможет решить ту или иную проблему. При этом есть платные услуги для увеличения количества заказов, получаемых с сайта. На сайте Pchel.net сегодня размещены более сорока тысяч резюме специалистов различных IT-направлений с портфолио.

Если вы хотите самостоятельно управлять процессом, имейте в виду, что размещение информации о проекте в Интернете вызовет большой интерес, и многие люди будут говорить, что они лучше всего подходят для работы. Относитесь к найму фрилансера, как если бы вы нанимали постоянного члена вашей команды.

Вот контрольный список для использования:

— Они читали ваше сообщение? — Имеют ли они такой опыт, который вам нужен? — У них есть портфолио? Например, это особенно актуально для фрилансеров-дизайнеров — https://pchel.net/jobs/design-art/ — ведь сотрудничать лучше всего уже с опытным специалистом.

3. Двигайтесь вперед и открыто общайтесь.

Никогда не бойтесь говорить, что хорошо работает, а что нет. Регулярно проверяйте качество работы. Если что-то не делается, сделайте выбор, чтобы сменить фрилансеров, иначе это может навредить проекту.

В то же время слушайте фрилансеров и относитесь к ним так же, как и к любому другому члену команды. К примеру, если речь идет о дизайнерах — http://render.ru/pbooks/2018-05-10?id=3516, хороший фрилансер может добавить гораздо больше к вашей идее и помочь построить невероятный продукт или услугу.

Сегодня поиск фрилансера через Интернет может занять меньше суток. Потенциал для фрилансеров практически безграничен, так как Сеть продолжает расти и соединяет людей по всему миру. Если вы пытаетесь найти кого-то с определенным набором навыков, чтобы он присоединился к вашей команде, пришло время заняться наймом фрилансера.