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Минсельхоз РК рекомендовал аграриям выбирать крымские семена для озимых
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Минсельхоз РК рекомендовал аграриям выбирать крымские семена для озимых 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Крымским аграриям следует отдавать предпочтения семенам местной адаптивной селекции. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
На встрече с сельхозпроизводителями РК в рамках научно-практической конференции в Красногвардейском районе глава ведомства рассказал о ходе подготовки к озимому севу 2019 года.
"Потребность в семенном материале в Республике Крым под урожай 2019 года по основным видам сельскохозяйственных культур составляет более 87 тысяч тонн. На сегодняшний день заготовлена 71 тысяча тонн, или 72% от потребности. Для покрытия недостатка будет закупаться около 14 тысяч тонн семян из регионального фонда и посредством межхозяйственного обмена", — цитирует Рюмшина пресс-служба Минсельхоза.
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