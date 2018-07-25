Минсельхоз РК рекомендовал аграриям выбирать крымские семена для озимых

На встрече с сельхозпроизводителями РК в рамках научно-практической конференции в Красногвардейском районе глава ведомства рассказал о ходе подготовки к озимому севу 2019 года.