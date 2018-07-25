Минсельхоз РК рекомендовал аграриям выбирать крымские семена для озимых 

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Крымским аграриям следует отдавать предпочтения семенам местной адаптивной селекции. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.
На встрече с сельхозпроизводителями РК в рамках научно-практической конференции в Красногвардейском районе глава ведомства рассказал о ходе подготовки к озимому севу 2019 года.
"Потребность в семенном материале в Республике Крым под урожай 2019 года по основным видам сельскохозяйственных культур составляет более 87 тысяч тонн. На сегодняшний день заготовлена 71 тысяча тонн, или 72% от потребности. Для покрытия недостатка будет закупаться около 14 тысяч тонн семян из регионального фонда и посредством межхозяйственного обмена", — цитирует Рюмшина пресс-служба Минсельхоза.