ЦБ ведет индивидуальную работу со страховщиками по резервам по застройщикам-банкротам

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Работа со страховщиками обанкротившихся застройщиков, которые должны создать резервы в размере 100% страховой суммы по этим застройщикам, ведется в индивидуальном порядке. Об этом сообщил журналистам глава департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния.

После признания судом банкротом застройщика Urban Group ЦБ опубликовал информационное письмо, где разъяснил, что страховщики обанкротившихся застройщиков должны создавать резервы в размере полной страховой суммы, в то время как страховщики рассчитывали на создание резервов в размере заявленных требований дольщиков. После публикации письма были помещены под наблюдение рейтинги страховщиков Urban Group — ВСК и «Проминстраха». Рейтинговое агентство Fitch указывало, что для ВСК необходимость создания резервов в таком размере (9,7 млрд рублей) создает значительный дефицит в показателях платежеспособности.

"Дедлайн (по созданию страховщиками резервов — прим. ред.) установлен законом, поэтому он, считайте, был вчера. Если ты должен создать резервы, то ты должен был создать их вчера. А работа, которую мы проводим по выявлению тех, кто не создал, и дальнейшая работа по тому, чтобы они досоздавали и покрывали — это классическая надзорная работа, она достаточно индивидуальная", — сказал Габуния.

Вероятность санации страховщиков пока не обсуждается, отметил он. «Мы сейчас мониторим этот рынок. Если кто-то будет не справляться, мы будем принимать надзорные меры», — сказал Габуния.

Он не исключил, что компаниям для досоздания резервов могут потребоваться вливания в капитал. Акционер ВСК — ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» — владеет 49% страховщика, накануне объявил о решении оказать ей временную финансовую поддержку на 4,5 млрд рублей. При этом в «Сафмаре» подчеркнули, что в ВСК могут справиться с требованиями самостоятельно и риски нарушения нормативов отсутствуют.

При этом ВСК 20 июля прекратила заключать новые договора страхования ответственности застройщиков.