Анастасия Волочкова засветила лишнее в кружевном боди

Балерина вновь эпатировала публику.

Откровенные образы Анастасии Волочковой практически не оставляют простора для фантазии. Подписчики Instagram эпатажной балерины шутят, что пышный бюст она приобрела благодаря ежедневному употреблению в пищу шпината. Но подобные комментарии абсолютно не беспокоят блондинку, и она продолжает демонстрировать округлости в микро-бикини и макси-декольте. Или, как несколько часов назад, в кружевном боди, в котором балерина приняла свою излюбленную позу.

Стоит отметить, что данный пост в Instagram Волочковой носит рекламный характер, но мороженое, о котором пишет Анастасия, вряд ли осталось замеченным.

Шпагаты Анастасии Волочковой уже давно стали явлением обыденным, однако и здесь балерина умеет добавить изюминку. Копна сена, гидроцикл, крыша дома, многочисленные яхты — чем же в следующий раз порадует поклонников эпатажная звезда?

Фото: instagram