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Анастасия Волочкова засветила лишнее в кружевном боди
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Анастасия Волочкова засветила лишнее в кружевном боди 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Балерина вновь эпатировала публику.
Откровенные образы Анастасии Волочковой практически не оставляют простора для фантазии. Подписчики Instagram эпатажной балерины шутят, что пышный бюст она приобрела благодаря ежедневному употреблению в пищу шпината. Но подобные комментарии абсолютно не беспокоят блондинку, и она продолжает демонстрировать округлости в микро-бикини и макси-декольте. Или, как несколько часов назад, в кружевном боди, в котором балерина приняла свою излюбленную позу.
Стоит отметить, что данный пост в Instagram Волочковой носит рекламный характер, но мороженое, о котором пишет Анастасия, вряд ли осталось замеченным.
Шпагаты Анастасии Волочковой уже давно стали явлением обыденным, однако и здесь балерина умеет добавить изюминку. Копна сена, гидроцикл, крыша дома, многочисленные яхты — чем же в следующий раз порадует поклонников эпатажная звезда?
Фото: instagram
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