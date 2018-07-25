Подвиг каждый день: спасатели Беларуси спели рэп о своей работе

Профессиональный праздник сегодня отмечают спасатели Беларуси . По этому случаю они сняли поздравительный клип о своей ежедневной работе. Оригинальное поздравление оценила корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

Все о работе пожарных в ритме рэпа. Герои клипа — бойцы МЧС . В кадре то, с чем они сталкиваются каждый день — укрощают стихию, спасают жизни. На видео и дети, и жены пожарных, и любимая футбольная команда из Борисова. За несколько дней — больше 25 тысяч просмотров.

«Я не могу сказать, что я рэпер. Я просто читаю под музыку», — отметил старший инспектор Борисовского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Виктор Кийко. Автор видео так оригинально поздравляет коллег. Он всегда в тени своих героических коллег. Его работа — предотвращать чрезвычайные ситуации. О правилах безопасности детям и взрослым Виктор Кийко рассказывает доступно и просто.

«Это не просто монолог, а проведение игр, конкурсов, интерактивных акций. Детям это больше нравится. Они больше усваивают информации. За последние три года в Борисовском районе не допущено детской гибели, что является, на мой взгляд, показателем нашей работы», — сказал Кийко.

Популярный клип — еще одна возможность напомнить не только номер службы спасения, но и то, что безопасность — личное дело каждого.

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