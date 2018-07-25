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Сотрудник платежной системы «намайнил» на терминалах компании 500 тысяч биткоинов
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Сотрудник платежной системы «намайнил» на терминалах компании 500 тысяч биткоинов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
После того, как его махинация была раскрыта, он уволился.
За три месяца сотрудник одной из известных платежных систем «намайнил» на терминалах компании 500 тысяч биткоинов. Случай произошел в 2011 году, когда подобная сумма стоила 5 миллионов долларов. Об этом во время открытой лекции в Московской школе коммуникаций сообщил гендиректор компании Сергей Солонин.
При этом имени этого сотрудника он не раскрыл. Он также уточнил, что вся криптовалюта была утеряна. По его словам, этим сотрудником был технический директор компании. После того, как его махинация была раскрыта, он уволился.
— Я его отпустил, да и нельзя было ничего сделать: ну помайнил чего-то, прямого убытка нет, урона не нанес — только арендодателям, которые где-то там платят за электричество, — пояснил Сергей Солонин.
После этого была собрана команда, которая должна была восстановить то, что сделал бывший техдиректор.
— Эта тема с тех пор заинтересовала, я в нее погрузился и стал одним из первых, кто начал инвестировать криптовалюту, — добавил Сергей Солонин.
Между тем 25 июля стало известно, что злоумышленники требуют у руководства аэропорта Домодедово сотни биткоинов в обмен на обеспечение безопасности навигационных систем (подробнее…).
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