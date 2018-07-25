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Социальные льготы значительно возросли
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Социальные льготы значительно возросли 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал социальную поддержку горожан главным приоритетом.
С 1 января этого года значительная часть финансовых средств выделяется из бюджета столицы на пенсии, пособия, помощь многодетным семьям и так далее — всем тем, кто более других нуждается в социальной поддержке государства. Порядка 430 миллиардов рублей выделили в столице на социальную поддержку москвичей в 2018 году. В течение шести лет, с 2011 по 2017 год, вдвое увеличились расходы на социальную сферу Москвы. Кроме того, усилилась и адресность направления льгот.
— Расходы на субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличились в три раза, — подчеркнул независимый экономист Алексей Ипполитов. — Также правительство в пять раз подняло льготы на оказание продуктовой и вещевой помощи малоимущим. Все это играет значимую роль в улучшении экономического состояния социальных групп населения.
ЛЬГОТЫ, КОТОРЫЕ ПОЯВИЛИСЬ У СТОЛИЧНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ
Минимальный размер пенсии
Осенью 2017 года Сергей Собянин принял решение повысить пенсию на 3 тысячи рублей. В настоящее время городской социальный стандарт составляет 17 500 рублей. Уже в конце декабря прошлого года почти 1,4 миллиона горожан получили прибавку к пенсии.
Кроме того, ежемесячные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий с 2018 года выросли в два раза.
Бесплатный проезд на пригородных поездах
С 1 августа этого года пенсионеры Москвы и Московской области получат право на бесплатный проезд в пригородных поездах. Такое решение недавно было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Право бесплатного проезда получают 2,8 миллиона человек, в том числе 1,2 миллиона жителей Московской области и 1,6 миллиона москвичей. Кроме того, пенсионеры имеют право на бесплатный проезд не только в пригородных поездах, но и на всем общественном транспорте — подземном и наземном.
Бесплатные путевки в санаторий
Правительство Москвы берет на себя все расходы на санаторно-курортное лечение федеральным и региональным льготникам, в числе которых находятся неработающие пенсионеры. Кроме того, город оплачивает бюджет поездки и дорогу в оба конца на все виды транспорта.
Оплата услуг ЖКХ  Если суммы выплат превышают 20 процентов общего дохода, то столичные пенсионеры получают право на получение субсидии, которая помогает оплачивать коммунальные услуги. Это помощь малообеспеченным гражданам пенсионного возраста, так как именно оплата жилищно-коммунальных услуг составляет существенную часть их расходов.
Программа надомного ухода
Программа долговременного ухода за пожилыми людьми, находящимися на надомном обслуживании, появится в столице до конца 2018 года, в рамках программы уже начала работать организация паллиативной помощи. В настоящее время порядка 130 тысяч москвичей находятся на надомном обслуживании.
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