Бывшая супруга экс-начальника ГИБДД Кучерявых выходит на свободу досрочно

Бывшая жена экс-начальника ГИБДД Тверской области Валерия Кучерявых выходит на свободу. Сам бывший главный гаишник области освободился еще в начале 2018 года. Они сидели за мошенничество.

В марте 2016 года рассматривалось громкое дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном начальником ГИБДД Тверской области Валерием Кучерявых и его бывшей супругой Мариной Польшиковой.

С января по июль 2011 года Валерий Кучерявых и Марина Польшикова, гендиректор ООО «Воск-авто», представляли в управление региональной безопасности области заведомо ложные сведения о понесенных ООО «Воск-авто» расходов на эвакуацию транспортных средств на территории города Твери и о наличии оснований для выплаты субсидий. За указанный период в ООО «Воск-авто» под видом субсидий поступили бюджетные средства на сумму 5 824 840 рублей, которыми супруги-обвиняемые распорядились по своему усмотрению.

Кучерявых осудили на три года колонии общего режима , Польшикова также получила три года общего режима. Кроме того, бывшие супруги были обязаны возместить ущерб в 5,8 миллионов рублей, причиненный Главному управлению региональной безопасности.

Валерий Кучерявых и Марина Польшикова несколько раз подавали апелляцию и им то смягчали, то ужесточали приговор.

В декабре 2017 года Марина Польшикова подала в Московский районный суд Твери апелляционную жалобу. В ней она просила «заменить неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания». А что конкретно она имела ввиду, уточнять в жалобе не стала.

Суд рассмотрел апелляцию и отказал в просьбе.

В феврале 2018 года стало известно, что Валерий Кучерявых вышел на свободу и устроился работать в МУП «ПАТП — 1».

25 июля на сайте Тверского областного суда появилась информация, что ходатайство осужденной Марины Польшиковой об условно-досрочном освобождении удовлетворили. Она выходит на свободу.