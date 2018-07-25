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Глава Костромы к выборам сити-менеджера подготовился на курорте у моря
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Глава Костромы к выборам сити-менеджера подготовился на курорте у моря 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Кострома не заметила отсутствия сразу двух руководителей города, узнал KOSTROMA.TODAY. Оказывается, на прошлой неделе в Костроме, формально говоря, царило безвластие — в городе не было обоих глав.
Напомним, экс-глава администрации Костромы Виктор Емец подал в отставку еще 6 июля. Сейчас городским хозяйством в статусе и.о. занимается Олег Болоховец.
А второй глава, Юрий Журин, тоже на прошлой неделе покинул в Кострому — ушел в отпуск. По нашей информации, он набирался сил не за пределами Родины, а в дружественной Абхазии. Готовиться Юрию Журину есть к чему — ведь подбирать для Костромы нового сити-менеджера придется весь август.
Судя по внешнему виду Юрия Журина, который в понедельник был замечен в областной администрации, отдохнул он неплохо. К счастью, в Костроме за время его отсутствия ничего плохого не произошло.
Напомним, потенциальные кандидаты в сити-менеджеры должны подать заявки в специальную комиссию, которая будет рассматривать их заявления. Выбирать главу администрации Костромы будут депутаты гордумы — всенародные выборы мэра отменили еще 8 лет.
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