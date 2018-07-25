Глава Костромы к выборам сити-менеджера подготовился на курорте у моря

Кострома не заметила отсутствия сразу двух руководителей города, узнал KOSTROMA.TODAY. Оказывается, на прошлой неделе в Костроме, формально говоря, царило безвластие — в городе не было обоих глав.

Напомним, экс-глава администрации Костромы Виктор Емец подал в отставку еще 6 июля. Сейчас городским хозяйством в статусе и.о. занимается Олег Болоховец.

А второй глава, Юрий Журин , тоже на прошлой неделе покинул в Кострому — ушел в отпуск. По нашей информации, он набирался сил не за пределами Родины, а в дружественной Абхазии . Готовиться Юрию Журину есть к чему — ведь подбирать для Костромы нового сити-менеджера придется весь август.

Судя по внешнему виду Юрия Журина, который в понедельник был замечен в областной администрации, отдохнул он неплохо. К счастью, в Костроме за время его отсутствия ничего плохого не произошло.

Напомним, потенциальные кандидаты в сити-менеджеры должны подать заявки в специальную комиссию, которая будет рассматривать их заявления. Выбирать главу администрации Костромы будут депутаты гордумы — всенародные выборы мэра отменили еще 8 лет.