Си Цзиньпин призвал к защите международных норм

"Мы, страны БРИКС, должны придерживаться мультилатерализма и призвать все стороны в полной мере соблюдать коллективно сформулированные международные нормы, мы должны относиться ко всем странам как к равным вне зависимости от их размера", — заявил Си Цзиньпин.

Он также призвал решать все проблемы путем переговоров, противостоять гегемонии, продвигать общее всеобъемлющее сотрудничество и безопасность, прикладывать совместные усилия для посредничества в процессе урегулирования геополитических острых проблем.

По его словам, «существующий миропорядок не идеален», но до тех пор, пока он основывается на правилах и направлен на достижение выгодных для всех результатов, он не может быть отвергнут по чьей бы то ни было воле, и тем более не должен быть разрушен или переделан.