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Си Цзиньпин призвал к защите международных норм
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Си Цзиньпин призвал к защите международных норм 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 25 июл — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия бизнес форума БРИКС в Йоханнесбурге в среду, призвал соблюдать существующие международные нормы, решать конфликты путем переговоров и относиться ко всем странам как к равным, независимо от их размеров.
"Мы, страны БРИКС, должны придерживаться мультилатерализма и призвать все стороны в полной мере соблюдать коллективно сформулированные международные нормы, мы должны относиться ко всем странам как к равным вне зависимости от их размера", — заявил Си Цзиньпин.
Он также призвал решать все проблемы путем переговоров, противостоять гегемонии, продвигать общее всеобъемлющее сотрудничество и безопасность, прикладывать совместные усилия для посредничества в процессе урегулирования геополитических острых проблем.
По его словам, «существующий миропорядок не идеален», но до тех пор, пока он основывается на правилах и направлен на достижение выгодных для всех результатов, он не может быть отвергнут по чьей бы то ни было воле, и тем более не должен быть разрушен или переделан.
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