Эксперт оценил вероятность раскола в НАТО

Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил вероятность раскола в НАТО

По словам эксперта, в последнее время представители турецкого руководства не раз показывали, что не поддадутся на давление Вашингтона.

«Но если Турция всё же не уступит, то у США не останется хороших вариантов. Отказ от поставки F-35 может привести к потере турецкого рынка вооружений, сделать раскол в НАТО абсолютно реальным», — сказал Голубь.

Как отметил эксперт, членство в альянсе для Турции — данность, но смысл его стремительно теряется.

В апреле профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил в беседе с НСН прокомментировал ускорение поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400.