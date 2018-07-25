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Эксперт оценил вероятность раскола в НАТО
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"Проклятие" России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня

Эксперт оценил вероятность раскола в НАТО 

RT на русском 40 минут назад
Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил вероятность раскола в НАТО.
По словам эксперта, в последнее время представители турецкого руководства не раз показывали, что не поддадутся на давление Вашингтона.
«Но если Турция всё же не уступит, то у США не останется хороших вариантов. Отказ от поставки F-35 может привести к потере турецкого рынка вооружений, сделать раскол в НАТО абсолютно реальным», — сказал Голубь.
Как отметил эксперт, членство в альянсе для Турции — данность, но смысл его стремительно теряется.
В апреле профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил в беседе с НСН прокомментировал ускорение поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
RT на русском: последние новости
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