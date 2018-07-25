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Глава Ставропольского района ушел в отставку
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Глава Ставропольского района ушел в отставку
Волга Ньюс
1 час назад
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Это решение глава муниципалитета принял сразу после завершения в сельском поселении Нижнее Санчелеево расширенного совещания под председательством
Дмитрия Азарова
по социально-экономическому развитию муниципалитета.
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