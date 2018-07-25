Правительству предложили сократить количество магазинов, в которых продается алкоголь 

С такой инициативой выступили эксперты Общероссийского народного фронта. Также они считают нужным ужесточить ограничения времени продажи спиртного. Кроме того, предлагается повысить акцизы на алкогольную и табачную продукцию. Авторы инициативы полагают, что комплекс таких мер поможет снизить потребление спиртного в стране. Между тем, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев уверен, что для сокращения потребления алкоголя, нужна комплексная работа. Кроме того, некоторые эксперты полагают, что уменьшение количества торгующих алкоголем магазинов вынудит людей покупать нелегальное спиртное.