И. Свиридов встретился с жителями Зюзино для решения проблем благоустройства дворов

«Сегодня я был в Зюзино, посмотрел, какие проблемы есть здесь. Прежде всего, жители меня провезли по точкам так называемой будущей реновации — это место, где собираются строить стартовый дом по программе реновации, и этот участок совершенно не годится. Там только что сделан свежий, новый, молодежный work-out и зеленая зона, из которых хотят сделать котлован и построить стартовый дом по реновации. Причем люди за реновацию, они за нее проголосовали, но им не нравится то, что уничтожается зеленая зона и work-out. Они предлагали другие участки и показали мне какие конкретно», — сказал И. Свиридов.

Кроме этого, жители Зюзино продемонстрировали кандидату в мэры дома, из которых, по их мнению, необходимо переселять людей по программе реновации в первоочередном порядке.

«Также мы с жителями прошли во дворы, и люди показали мне дома, которые срочно нуждаются в реновации. Это дома с очень тонкими стенами, где промерзают углы, где зимой невозможно согреть квартиру, и вот эти дома почему-то стоят во второй и третьей очереди. Люди возмущены, почему такой неправильный подход очередности реновации», — объяснил И. Свиридов.

Последним пунктом общения с жителями был двор жилого дома по адресу: ул. Азовская, д. 24, рядом с которым находится бывшая гостиница «Севастополь», на данный момент функционирующая как рынок.

«С нами соседствует гостиница «Севастополь», которая представляет собой комплекс из нескольких зданий, которые имеют как гостиничное назначение, так и комплекс, переоборудованный для торговли, то есть это рынок. Соответственно, потоки людей, которые направляются в гостиницу, идут через наш двор. Вот эти контейнеры, которые вы наблюдаете вдоль забора на нашей дворовой территории, — это контейнеры торгующих, с которыми мы пытаемся бороться. Что в них хранится — никто не знает. Мы уже обращались в необходимые ведомства, мы получали ответ, что к чемпионату мира по футболу это будет устранено, и гостиница будет переоборудована полностью для своего первоначального назначения, но этого не произошло», — сказала жительница дома на ул. Азовская Тамара.

В свою очередь И. Свиридов заявил, что данные адреса с проблемами жителей будут включены в его «карту проблем Москвы».

«По всем параметрам это явное нарушение.

Я включаю эти адреса в мою карту проблем Москвы с тем, чтобы после того, как меня изберут мэром Москвы, начать именно с этих конкретных адресов менять жизнь москвичей к лучшему», — подчеркнул И. Свиридов.