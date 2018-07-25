В Костромской области построят фанерный комбинат почти за 9 млрд рублей

"На инвестиционном совете в администрации региона представлены параметры предстоящего проекта: строительство комбината по безотходному производству большеформатной фанеры мощностью порядка 130 тысяч куб. м в год, создание более 600 рабочих мест, объем инвестиций — 8,8 млрд рублей", — уточнили в пресс-службе.

Здесь также отметили, что планы по строительству комбината губернатор региона Сергей Ситников обсуждал в мае на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с потенциальным инвестором — председателем совета директоров инвестиционной компании " АФК «Система» Владимиром Евтушенковым. Способствовать развитию проекта, по данным пресс-службы, будет также то, что Минэкономразвития РФ поддержало заявку региона на получение Галичем статуса территории опережающего развития, сейчас документы проходят процедуры согласования в профильных министерствах.

"Нужен конкретный результат — запуск производства к 2021 году. Строительство в Галиче комбината по производству большеформатной фанеры позволит нам изменить экономику города. Мы уйдем от монозависимости территории. Приход в регион еще одного крупного инвестора в сфере глубокой переработки древесины позволит нам развивать конкуренцию, а также более рационально использовать природный потенциал", — цитирует пресс-служба слова главы региона Сергея Ситникова.

В пресс-службе добавили, что под строительство нового завода инвестору будет предоставлена площадка общей площадью 37,5 га, а для обеспечения нового производства сырьем уже подобраны лесные участки с общим ежегодным объемом заготовки древесины 1,9 млн куб. м.