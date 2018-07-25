Тюменская область намерена нарастить экспорт нефтепродуктов

Тюменской области стоит нарастить экспорт нефтепродуктов, полимеров, оборудования для добычи полезных ископаемых и агропромышленной продукции, заявил замглавы региона Вадим Шумков, пишет Nashgorod.ru.

По его словам, дальнейшее развитие Тюменской области будет зависеть в том числе от роста экспорта. Предприятия региона производят все больше товаров и услуг, а потребительский спрос внутри страны падает.

«Статистика говорит, что за последние годы в регионе в три раза вырос объем промышленного производства, построено несколько десятков крупных промышленных предприятий, появились новые, ранее не существовавшие в субъекте отрасли», — сказал Шумков.