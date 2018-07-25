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Тюменская область намерена нарастить экспорт нефтепродуктов
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Тюменская область намерена нарастить экспорт нефтепродуктов 

Rambler News Service 1 час назад
Тюменской области стоит нарастить экспорт нефтепродуктов, полимеров, оборудования для добычи полезных ископаемых и агропромышленной продукции, заявил замглавы региона Вадим Шумков, пишет Nashgorod.ru.
По его словам, дальнейшее развитие Тюменской области будет зависеть в том числе от роста экспорта. Предприятия региона производят все больше товаров и услуг, а потребительский спрос внутри страны падает.
«Статистика говорит, что за последние годы в регионе в три раза вырос объем промышленного производства, построено несколько десятков крупных промышленных предприятий, появились новые, ранее не существовавшие в субъекте отрасли», — сказал Шумков.
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