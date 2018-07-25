В Калининграде готовят 15 исков к «Натали турс»

Калининградцы, пострадавшие от действий обанкротившейся фирмы «Натали турс», намерены отстаивать свои права в суде. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Калининградской области.

“На рассмотрении в управлении находятся 11 письменных обращений, из которых девять касаются подготовки и направления исковых заявлений в суд, в двух обращениях требования потребителей сводятся в подготовке заключений для суда в защиту их прав. В судебные органы уже направлено четыре иска в защиту интересов потребителей”, — говорится в сообщении.

На 25 июля в региональное управление ведомства по «горячей линии»поступило 23 устных обращения с жалобами на туроператора. В каждом случае потребителям специалисты Роспотребнадзора подробно разъясняют алгоритм их действий по соблюдению претензионного порядка возврата денег в связи с односторонним отказом от договоров.

Компания «Натали Турс» объявила о том, что аннулирует подтверждённые туры, так как не может предоставить услуги за рубежом после отказа принимающих компаний обслуживать её туристов в кредит. Фирма продала путёвки более чем десяти тысячам россиян. Эксперты считают, что на выплаты пострадавшим клиентам у туроператора не хватит страховых гарантий.