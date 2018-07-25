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Минтруд предложил усилить наказание за увольнение пенсионеров
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Минтруд предложил усилить наказание за увольнение пенсионеров 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ожидается, что уже до конца июля проект будет представлен для обсуждения социальным партнерам — объединениям профсоюзов и работодателей в рамках работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
"В проект плана, в частности, вошли мероприятия по защите трудовых прав граждан старшего возраста, внедрению проактивных инструментов работы органов занятости с этой категорией граждан. Планируется открыть «горячие линии» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан старшего поколения", — уточнили в ведомстве.
Как уже сообщалось ранее, предлагается проводить их обучение и переобучение.
Кроме того, министерство предлагает проработать вопрос об усилении ответственности для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста. Наказание за такие действия может стать уголовным.
Помимо этого, проектом плана предусматривается внесение изменений в законодательство, которые повысят размер пособия по безработице гражданам старшего возраста.
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