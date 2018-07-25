Минтруд предложил усилить наказание за увольнение пенсионеров

Ожидается, что уже до конца июля проект будет представлен для обсуждения социальным партнерам — объединениям профсоюзов и работодателей в рамках работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"В проект плана, в частности, вошли мероприятия по защите трудовых прав граждан старшего возраста, внедрению проактивных инструментов работы органов занятости с этой категорией граждан. Планируется открыть «горячие линии» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан старшего поколения", — уточнили в ведомстве.

Как уже сообщалось ранее, предлагается проводить их обучение и переобучение.

Кроме того, министерство предлагает проработать вопрос об усилении ответственности для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста. Наказание за такие действия может стать уголовным.

Помимо этого, проектом плана предусматривается внесение изменений в законодательство, которые повысят размер пособия по безработице гражданам старшего возраста.