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«Не мужчина, а загляденье»: Иван Ургант показал впечатляющие результаты похудения
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«Не мужчина, а загляденье»: Иван Ургант показал впечатляющие результаты похудения 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@urgantcom«Не мужчина, а загляденье»: Иван Ургант показал впечатляющие результаты похуденияИван Ургант (40) любит пошутить не только над гостями своего шоу, но и над собой. Шоумен не раз иронизировал над собственными щеками, говоря, что они у него, как у «хомячка». А ведь еще нужно учитывать, что камера зрительно прибавляет пять килограммов — это отмечают все актеры и телеведущие. Потому Ургант со слезами на глазах (так он сам говорит) ограничивает себя в любимых калорийных блюдах.
Но, кажется, Ивану Урганту больше не понадобятся диеты. Артист похудел, увлекшись велоспортом. Сейчас Ургант находится во Франции, где проходит знаменитая велогонка «Тур де Франс». Участие в ней принимают лучшие велогонщики, но до финиша доходят не все. Ургант снимает там сюжет, что не помешало ему опубликовать фотографию в костюме велогонщика. В перерывах Ургант не отказывает себе в любимых велопрогулках. Фолловеры замерли в восхищении, ведь шоумен явно похудел и находится в прекрасной форме. Подписчики отмечают: «Что так исхудали?! Щеки, как у хомячка были раньше!», «Вы в любом образе очень гармоничны и бесподобны! Здорово выглядите!», «Вы килограммов на 10 похудели! Восторг! Не мужчина, а загляденье!».
А тем временем Жасмин рассказала, как ей удалось похудеть на 16 кг после третьих родов.
@urgantcom
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