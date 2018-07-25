Радаев нашел деньги на ремонт противотуберкулезного санатория для детей в Саратове

Губернатор Валерий Радаев провел встречу с генеральным директором АО «Транснефть — Приволга» Дмитрием Бузлаевым, сообщает сегодня, 25 июля, пресс-служба главы региона.

«Наше предприятие реализует несколько крупных инвестиционных проектов и нацелено на развитие. Те договоренности, что были достигнуты в рамках соглашения о сотрудничестве с регионом, выполняются. Будем продолжать нашу совместную работу и добиваться новых результатов», — отметил Бузлаев.

Как отмечают чиновники, в 2018 году компанией «Транснефть-Приволга» будет оказана благотворительная помощь в размере 50 миллионов рублей на проведение капитального ремонта областного противотуберкулезного санатория для детей.

«Ранее ПАО «Транснефть» участвовала в ряде благотворительных проектов, в том числе по реконструкции исторического здания ТЮЗа, строительству Музея трудовой славы и др. Губернатор поблагодарил руководство компании за сотрудничество и благотворительную деятельность», — отметили в пресс-службе главы региона.

Напомним, 18 января у села Красноармейское Энгельсского района произошел разлив нефти из трубопровода компании«Транснефть». Спустя некоторое время топливо загорелось. Последствия нефтеразлива и аварии полностьюликвидировали21 января. В результате авариивытеклооколо 900кубометров нефти. Площадь разлива составилаоколо 7,5 тысячи квадратных метров. АО «Транснефть-Приволга» выплатило 7,26 миллиона рублей компенсаций жителям села.

Еще один прорыв нефтепровода «Куйбышев-Тихорецк» компании «Транснефть-Приволга» произошел в Балаковском районе10 апреля в 3,5 километрах от села Маянга. В поле вылилось восемь кубометров нефти на площади 150 квадратных метров.