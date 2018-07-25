Ежовые рукавицы для армии и флота

26 июля генеральный комиссар госбезопасности Николай Ежов отправил на расстрел разом 138 высших командиров армии и флота. Сталин и его верный Молотов не возражали. Ежов не знал, что и его судьба уже решена: служить «дубинкой» в руках «отца народов СССР» ему оставалось всего два месяца.

26 июля 1938 года глава НКВД Николай Ежов направил Сталину список на расстрел 138 командиров РККА и РККФ. Сталин и Молотов сразу наложили резолюцию: «За расстрел всех 138 человек». Через несколько дней этот список был дополнен еще 214 фамилиями. Командный и политический состав Красной армии и флота был вычищен сразу на четверть.

Машина террора к тому моменту работала вовсю: уже поплатились жизнью практически все маршалы и армейские комиссары высших рангов, теперь же арестовывали и расстреливали по нелепым и надуманным, автоматическим обвинениям практически все руководство армии — до уровня командиров дивизий и бригад. Лишь с мая 1937 года по сентябрь 1938 года, то есть в течение полутора лет, в армии подвергся репрессиям 36 761 человек (в основном опытный командный состав), а на флоте — более трех тысяч. «Без войны в застенках и лагерях НКВД погиб почти весь великолепный офицерский корпус — становой хребет Красной армии», — писал историк Владимир Коваль

Неприкасаемых у Ежова не было, и подлинный инициатор, Сталин, сразу показал это своему окружению. Он позволил Ежову «вычистить» даже своего личного охранника, комиссара госбезопасности второго ранга Карла Паукера, хотя поддерживал со старым «латышским стрелком» дружеские отношения, наградил его двумя орденами и подарил два автомобиля («линкольн» и «паккард»). Довершил дело чистки уже сменивший Ежова осенью 1938 года Лаврентий Берия . Стоит отметить, что именно Берия выпустил и снял обвинения с ряда командиров РККА, в основном тех, кто был арестован летом и осенью и по чьим делам еще не было вынесено приговоров «тройками». Среди выпущенных на свободу оказались, например, будущий маршал и командующий фронтами Константин Рокоссовский , а также первый комендант Берлина генерал армии Николай Берзарин.

Ежова, главу Наркомата водного и речного транспорта, арестовали в 1939 году при участии Берии. Дело вел лично Лаврентий Павлович.

Ежова обвинили в подготовке антисоветского переворота, а также в мужеложстве «в антисоветских и корыстных целях».

На следствии и суде Ежов отвергал все обвинения и единственной своей ошибкой признавал, что «мало чистил» госбезопасность: «Я почистил 14 000 чекистов, но огромная моя вина заключается в том, что я мало их почистил».

СПРАВКА

Ежов родился в 1895 году в Петербурге в семье рабочего. С 16 лет трудился на Путиловском заводе

В 1917 году Ежов вступил в партию. Уже в 1933 году он возглавил комиссию по чистке партии.

В 1936 году Ежов стал во главе НКВД. Был расстрелян в феврале 1940 года.