«За 17 минут перехватил нарушителя»: пермский МиГ-31 во время учений выполнил полет в стратосферу

Такие тренировки проводятся в пермском авиаполку регулярно.

Во время плановых учений истребитель МиГ-31БМ пермского авиаполка поднялся в небо с пермского аэродрома «Сокол» и выполнил полёт в стратосферу. Экипаж сверхзвукового истребителя перехватил условного противника на высоте 20 километров.

— Самолет за 17 минут при скорости 2500 километров в час, на высоте более 20 километров выполнил поиск, перехват и уничтожение условного нарушителя, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Такие тренировки проводятся в пермском авиаполку регулярно. В мае летчики вылетали на перехват условного нарушителя государственной границы, а также дозаправлялись в воздухе на скорости 550 километров в час.

Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Ранее мы сообщали, что три новых истребителя передадут в пермский авиаполк.