ФНП: 56 тысяч брачных договоров зарегистрировано у нотариусов с начала года

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Число брачных договоров, зарегистрированных у российских нотариусов в первом полугодии 2018 года, достигло 56 тысяч; за весь 2015 год эта цифра едва превысила 46 тысяч, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.

"Стабильно растущие цифры статистики свидетельствуют, что брачный договор в России становится все более популярным. В августе этого года эксперты прогнозируют настоящий свадебный «бум», связанный с двумя «красивыми» датами — 08.08.2018 и 18.08.2018. Тысячи молодоженов заблаговременно подавали заявления, чтобы сыграть свадьбу именно в эти дни, можно ожидать, соответственно, и приток желающих заключить брачные договоры в нотариальные конторы", — считают в ФНП.

По мнению ФНП, если раньше брачный договор воспринимался как признак брака по расчету, то сегодня все большее число граждан видят в нем эффективный инструмент, способный помочь в решении имущественных вопросов в семье и предотвратить многие споры.

"В таком документе можно детально прописать, кому будет принадлежать недвижимость, денежные средства, кто будет отвечать по долгам и так далее. А вот личные отношения брачным договором не регулируются, так что количество букетов, которое муж должен дарить жене, как и количество блюд, которые жена должна приготовить в неделю, в нем прописать нельзя. Нужно понимать, что заключение брачного договора направлено не на ущемление прав и ограничение в действиях, а на придание стабильности и предсказуемости имущественных отношений. Именно для того, чтобы условия брачного договора не нарушали прав и свобод супругов, законом предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение таких соглашений", — пояснили в пресс-службе.

Нотариус не только разъяснит сторонам суть сделки, но и проверит, соответствует ли содержание договора действительным намерениям сторон и закону, поскольку брачный договор не должен ставить одного из супругов в заведомо неблагоприятное положение.

В качестве примера использования брачного договора как инструмента регулирования имущественных отношений в ФНП привели случай обращения семьи в банк за получением ипотеки.

"Это делается и в интересах кредитного учреждения, и в интересах супругов — документ четко определяет, как будет решена судьба долга в случае развода и другие нюансы, связанные с погашением ипотечного займа. Бывают ситуации, когда банк отказывает в получении ипотеки в случаях отсутствия трудоустройства кого-то из супругов, либо недостаточного уровня дохода. Выходом из ситуации может стать брачный договор с указанием на то, что приобретаемая в кредит квартира будет отнесена к личной собственности платежеспособного супруга. В результате, именно он будет нести ответственность по возврату кредита и, в случае неуплаты, отвечать только своим имуществом", — пояснили в нотариальной палате.