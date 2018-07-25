Территория опережающего развития появится в новгородском городе Боровичи 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 июля. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ одобрило заявку Новгородской области на создание территории опережающего социально— экономического развития (ТОР) в моногороде Боровичи, сообщил в среду ТАСС заместитель председателя правительства Новгородской области Евгений Богданов. По предварительным расчетам, новая ТОР сможет привлечь в регион более 3 млрд рублей инвестиций за десять лет.
"Само рассмотрения заявки происходит в несколько этапов. Первый — это рассмотрение в Минэкономразвития, он самый главный, и мы его прошли, заявка по Боровичам одобрена. Теперь пройдет ряд согласований, мы надеемся, что в течение нескольких месяцев все процедуры будут успешно завершены", — сказал собеседник агентства.
По данным министерства инвестиционной политики Новгородской области, новая новгородская ТОР включит 14 резидентов, которые планируют развивать 16 проектов. По предварительным расчетам, в течение 10 лет территория опережающего развития в Боровичах привлечет 3 млрд 248 млн рублей инвестиций.
"Основной резидент — индустриальный парк компании «Вилина», потому что и сам индустриальный парк может стать резидентом и соответственно внутрь себя привлечет какие-то предприятия. В том числе там есть предприятия, которые планируют в этом парке разместиться, с китайским участием, то есть зарубежные компании", — добавил Богданов.
В марте 2018 года статус первой в Новгородской области территории опережающего развития получил моногород Угловка, где сконцентрировались инвесторы в сфере химического производства. По расчетам властей, эта территория опережающего развития привлечет не менее 5 млрд рублей инвестиций.