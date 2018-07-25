Ессентучан приглашают обсудить генплан курорта

Эскизы генплана Ессентуков в августе будут представлены жителям города в интернете и в управлении архитектуры, после чего состоится их публичное обсуждение, сообщили STAV.AIF.RU в администрация курорта.

Проект развития города до 2037 года уже одобрили Совет главных архитекторов края, градостроительный Совет при губернаторе и Союз архитекторов России . Авторы генплана обещают реконструировать курорт, сохраняя исторические традиции. В этом горожане могут убедиться лично. Генплан будет опубликован в следующем номере «Ессентукской панорамы» и на официальном сайте администрации Ессентуков. Со 2 по 27 августа эскизы будут выставлены в Управлении архитектуры по адресу Вокзальная 16.

«Посетить экспозицию и высказать свое мнение может каждый горожанин. Публичные слушания по обсуждению проекта пройдут 28 августа», — говорится в сообщении.

Ранее краевой Минстрой сообщал, что курортная зона в центральной части Ессентуков расширится с 290 до 580 га за счет развития северного направления в районе Капельной балки. Там планируется построить новые лечебно-оздоровительные учреждения на 2600 мест, реконструировать старые санатории и пансионаты, возвести 20 объектов рекреационного и спортивного назначения.

Также в планах обустройство единой городской набережной вдоль рек Подкумок и Бугунта, где будет ландшафтный парк, объекты спортивного назначения, гостиницы, SPA-центры и казачий этнографический комплекс.