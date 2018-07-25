Орешкин: РЖД профинансирует основную часть строительства перехода на Сахалин

"Теоретически есть два источника — бюджет и РЖД. Это очевидно, что основная часть будет точно из бюджета РЖД", — сообщил он ТАСС, комментируя вопрос финансирования транспортного перехода.

Министр не исключил, что переход может войти в комплексный план развития инфраструктуры. Он добавил, что стоимостные оценки проекта уже есть, но отказался назвать сумму.

Оценочная стоимость строительства обоих вариантов транспортного перехода на Сахалин — моста и тоннеля — примерно одинакова, параметры проекта планируется уточнить в 2018 году, ранее сообщал первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин . Согласно обоснованию инвестиций, общая стоимость транспортного перехода составляет 540 млрд рублей, уточнил он.

Проект строительства перехода в двух вариантах — мост или тоннель — включен в государственную стратегию развития транспортной системы России . Сейчас приоритетным считается проект железнодорожного моста через пролив Невельского, однако рассматриваются также тоннель или дамба.