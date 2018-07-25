Орешкин: РЖД профинансирует основную часть строительства перехода на Сахалин 

ЙОХАННЕСБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Основная часть строительства транспортного перехода с материка на Сахалин будет профинансирована за счет РЖД. Об этом ТАСС в кулуарах форума БРИКС сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.
"Теоретически есть два источника — бюджет и РЖД. Это очевидно, что основная часть будет точно из бюджета РЖД", — сообщил он ТАСС, комментируя вопрос финансирования транспортного перехода.
Министр не исключил, что переход может войти в комплексный план развития инфраструктуры. Он добавил, что стоимостные оценки проекта уже есть, но отказался назвать сумму.
Оценочная стоимость строительства обоих вариантов транспортного перехода на Сахалин — моста и тоннеля — примерно одинакова, параметры проекта планируется уточнить в 2018 году, ранее сообщал первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин. Согласно обоснованию инвестиций, общая стоимость транспортного перехода составляет 540 млрд рублей, уточнил он.
Проект строительства перехода в двух вариантах — мост или тоннель — включен в государственную стратегию развития транспортной системы России. Сейчас приоритетным считается проект железнодорожного моста через пролив Невельского, однако рассматриваются также тоннель или дамба.
В мае бывший министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал со ссылкой на проектировщиков, что транспортный переход с материковой части РФ на Сахалин предпочтителен в виде моста. Он также заявлял, что РЖД начнут проектирование транспортного перехода в 2018 году, а 1 млрд рублей на это уже заложен в инвестпрограмму компании на текущий год.