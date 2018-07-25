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В Западном Дегунине в рамках программы «Московское долголетие» проходят занятия по скандинавской ходьбе
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В Западном Дегунине в рамках программы «Московское долголетие» проходят занятия по скандинавской ходьбе 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Бесплатные уроки проходят возле Дегунинского пруда.
— C выходом на пенсию физическая активность резко уменьшается. Вместе с тем, человеку в таком возрасте крайне необходимы мягкая физическая нагрузка и прогулки на свежем воздухе. Скандинавская ходьба — это идеальное решение для тех, кто заботится о своем здоровье, — уточнил представитель центра соцобслуживания «Западное Дегунино».
Чтобы стать участником программы и заниматься фитнесом, необходимо заполнить анкету в филиале «Западное Дегунино» ТЦСО Бескудниково по адресу улица
Ивана Сусанина, 2, корп. 1 или по телефону 8 (499) 906-08-61. (ео)
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