В Западном Дегунине в рамках программы «Московское долголетие» проходят занятия по скандинавской ходьбе

Бесплатные уроки проходят возле Дегунинского пруда.

— C выходом на пенсию физическая активность резко уменьшается. Вместе с тем, человеку в таком возрасте крайне необходимы мягкая физическая нагрузка и прогулки на свежем воздухе. Скандинавская ходьба — это идеальное решение для тех, кто заботится о своем здоровье, — уточнил представитель центра соцобслуживания «Западное Дегунино».

Чтобы стать участником программы и заниматься фитнесом, необходимо заполнить анкету в филиале «Западное Дегунино» ТЦСО Бескудниково по адресу улица

Ивана Сусанина, 2, корп. 1 или по телефону 8 (499) 906-08-61. (ео)