В Адыгее завершили работы по укреплению дамб на реке Фарс

МАЙКОП , 25 июля. / ТАСС /. Начатые весной работы на аварийных участках двух дамб на реке Фарс завершены в Шовгеновском и Гиагинском районах Адыгеи , сообщил в среду ТАСС замруководителя комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Рашид Манапов.

"В двух муниципалитетах республики — Хатажукайском сельском поселении Шовгеновского района и станице Дондуковской Гиагинского района — завершены работы по укреплению ослабленных участков дамб на реке Фарс. Средства на эти цели по поручению главы республики направлялись из резервного фонда правительства региона. Это было важно сделать безотлагательно для исключения подтоплений прибрежных территорий населенных пунктов в случае паводков", — сказал Манапов.

Как пояснил ТАСС замглавы Дондуковского сельского поселения Валерий Власенко , подрядчик укрепил и отремонтировал пять участков дамбы протяженностью более 1,3 км, русло реки Фарс благодаря расчистке расширилось вдвое — с 8 до 16 м. В работы было инвестировано порядка 16,7 млн рублей.

Заместитель главы Шовгеновского района Мурат Непшекуев ранее сообщал ТАСС, что на аварийные работы дамбы в Хатажукайском сельском поселении было выделено порядка 21,6 млн рублей из резервного фонда правительства республики. В конце марта власти района вводили в муниципалитете режим ЧС из-за резкого подъема воды в реке Фарс до критической отметки, но обошлось без серьезных последствий. В минувшем году из-за паводка в районе было подтоплено порядка 100 домовладений, более 30 семей получили жилищные сертификаты.

Поскольку основная часть рек республики берет начало в предгорье и горах, паводки возможны в любое время года. Опасному воздействию паводковых вод на территории Адыгеи подвергается выше 80 населенных пунктов, в которых проживает более 70 тыс. человек и расположено свыше 21 тыс. гектаров сельхозугодий. Ежегодный ущерб от паводков достигает свыше 150 млн рублей. Катастрофическим был паводок в июне 2002 года, материальный ущерб тогда превысил 1,5 млрд рублей.