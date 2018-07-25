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В Подмосковье до конца октября благоустроят более 1400 дворов
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В Подмосковье до конца октября благоустроят более 1400 дворов 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. За время действия программы удалось благоустроить более пяти тысяч дворовых территорий в МО.
По плану до конца октября 2018 года на территории Подмосковья комплексно благоустроят 1440 дворовых территорий. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина.
По его словам, 12,8% дворовых территорий от программы этого года уже выполнены в полном объеме. По данным на 30 июня завершено благоустройство 184 дворов.
"Это неплохой результат, так как работы ведутся, хоть и с небольшим, но опережением графика, с такими темпами благоустройства весь объем работ будет выполнен окончательно уже к концу сентября", — отметил Евгений Хромушин, министр ЖКХ Московской области.
В числе тех муниципалитетов, в которых работы по благоустройству ведутся с опережением графика, находятся Мытищи, Реутов, Краснознаменск, Лобня, Жуковский, Балашиха, Долгопрудный и Люберецкий городские округа.
В Подмосковье уже четвертый год ведутся работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. За это время удалось привести в порядок более пяти тысяч дворов. В рамках программы устанавливают безопасные детские площадки с износостойким антивандальным покрытием, проводят качественное освещение, устанавливают площадки для сбора мусора.
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