«Мы уже насытили прилавок продуктами». В России объявили о новой эре в сельском хозяйстве

От объемов производства к качеству

Зампредседателя правительства РФ Алексей Гордеев заявил о том, что предстоит большая работа по реализации национальных проектов. «В области сельского хозяйства национальный проект нацеливает на развитие экспорта, в ближайшие шесть лет он должен вырасти до 45 миллиардов долларов, — сказал он. — Отдельный большой национальный проект — „Экология“, там особое направление — это все, что связано с обращением отходов, прежде всего, твердых коммунальных отходов».

Гордеев сообщил о том, что предстоит перенастройка сельскохозяйственной политики, что обернется новым вариантом государственной программы. «Время требует новых подходов к сельскому хозяйству, — отметил Гордеев. — Мы уже насытили прилавок разнообразными продуктами питания, в связи с этим переход к более активному экспорту говорит, о том что нужно обеспечить другой качественный подход». Он подчеркнул, что впервые со стороны государства заявлен новый подход, обеспечивающий улучшение качества жизни и изменение окружающей среды.

Кроме того, по его словам, предстоит создать, по сути, новую отрасль, перейти к экономике замкнутого цикла и достичь показателей, которые сегодня существуют в европейских странах, когда 80% отходов перерабатываются, утилизируются и используются вторично».

«Сегодня нужно переходить от объемов производства к качеству. Задача импортозамещения по основным видам продовольствия практически выполнена», — сказал министр.

Зампред правительства заявил о том, что в настоящее время также ведется работа над темой устойчивого развития сельских территорий. «Мы с Дмитрием Патрушевым будем выходить с предложением, чтобы эта тема прозвучала по-новому, я считаю, что это геополитическая для всей страны задача», — подчеркнул Гордеев.

Урожай в 100 млн тонн

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил о том, что ведомством ведется активная работа по значимой для аграриев и потребителей сельскохозяйственной продукции. «Это включает в себя взаимодействие Минсельхоза Совета Федерации в части разработки нормативно-правовых актов, — пояснил Патрушев. — Самым лучшим примером этого является законопроект, регулирующий правовые вопросы детского питания и обеспечение детей полноценным безопасным питанием. Также, это касается вовлечения в оборот бывших мелиоративных сельскохозяйственных угодий на территориях нечерноземной зоны Российской Федерации в целях увеличения прироста объема продукции растениеводства».

Патрушев заявил о том, что несмотря на нестабильный по погодным условиям 2018-й год, в этом году ожидается урожай порядка 100 млн тонн зерновых. «Это позволит нам закрыть наши внутренние потребности и обеспечить достаточный рациональный объем экспорта», — отметил министр сельского хозяйства РФ.

Патрушев отметил активную совместную работу его ведомства с комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. По его словам, в настоящее время идет активная подготовка значимых для аграриев и потребителей законопроектов — о производстве органической продукции, о внесении изменений в закон о господдержке в сфере сельскохозяйственного страхования, о развитии сельского хозяйства и другие.

«Наша природа»

До конца 2018 года во всех регионах России начнет работать информационная система оперативного выявления свалок «Наша природа», сообщил первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов. «В рамках национального проекта по экологии будет введена информационная система оперативного выявления свалок, которая позволит более четко структурировать отношения между властью и людьми», — сказал Храмов. Он добавил, что до 2024 года Минприроды планирует создать более 20 особо охраняемых природных территорий.

В рамках проекта «Экология» реализуются следующие федеральные программы: «Чистая страна», «Строительство объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов преимущественно с использованием российских технологий и оборудования», «Инфраструктура 1-2 класса опасности», «Чистый воздух», «Питьевая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальной водной системы озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение лесов».

По словам Храмова, ведомство рассматривает ликвидацию объектов накопленного экологического вреда, прежде всего городских свалок, как приоритетную задачу. На первом этапе планируется ликвидировать 191 городскую свалку, а в дальнейшем обеспечивать исключение случаев нелегального захоронения отходов.

Борьба с отходами

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин отметил, что СФ выстроил с профильными министерствами эффективную работу, направленную на законодательное обеспечение решения задач, стоящих перед агропромышленным комплексом страны, охраны окружающей среды и природопользования, обеспечения населения качественными продуктами питания.

Сенатор выразил надежду, что подобная практика будет выработана и с Минприроды России. «Особенно это актуально сейчас, когда в зоне особого внимания государства находятся вопросы создания эффективной отходоперерабатывающей отрасли, экологической модернизации производства, а также перехода субъектов Российской Федерации на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, где важна и сложна именно региональная составляющая данного процесса», — подытожил он.

Фото: council.gov.ru.