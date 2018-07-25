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«Активный гражданин» подвел итоги голосования «Твой газон — твои правила!»
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«Активный гражданин» подвел итоги голосования «Твой газон — твои правила!» 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
В проекте «Активный гражданин» подведены итоги шестой недели голосования «Твой газон — твои правила!», передает портал Мэра и Правительства Москвы. Большинство москвичей поддерживают действующий регламент ухода за газонами, то есть регулярный покос.
Тех, кто хочет изменить эту практику, в два с половиной раза меньше — 26,29 процента. Как показывают результаты голосования, стриженые газоны во дворах предпочитают видеть жители ЗАО, САО, ЮВАО и ЮЗАО. Стоит отметить, что пока ни одному двору не удалось набрать необходимый минимум голосов, чтобы изменить правила покоса. Максимально в таких дворах проголосовали 42 человека.
Напомним, по действующим в Москве правилам траву во дворах начинают косить, когда ее высота достигает 10-15 сантиметров, укорачивая ее до 5-8 сантиметров. При этом триммерами пользоваться разрешается, но только в местах, где срезать траву обычной косилкой не представляется возможным. Отмечается, что для того, чтобы в конкретном дворе газон начали скашивать по новым правилам, свое мнение должны высказать не менее 100 жителей. При этом более 70 процентов из них должны выбрать вариант, отличающийся от действующего регламента.
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