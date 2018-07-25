«Активный гражданин» подвел итоги голосования «Твой газон — твои правила!»

В проекте «Активный гражданин» подведены итоги шестой недели голосования «Твой газон — твои правила!», передает портал Мэра и Правительства Москвы . Большинство москвичей поддерживают действующий регламент ухода за газонами, то есть регулярный покос.

Тех, кто хочет изменить эту практику, в два с половиной раза меньше — 26,29 процента. Как показывают результаты голосования, стриженые газоны во дворах предпочитают видеть жители ЗАО, САО, ЮВАО и ЮЗАО. Стоит отметить, что пока ни одному двору не удалось набрать необходимый минимум голосов, чтобы изменить правила покоса. Максимально в таких дворах проголосовали 42 человека.