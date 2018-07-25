Коллектор «Зюзино» в Москве после реконструкции будет работать еще 50 лет

Технологии, которые применяют в столице в ходе реконструкции подземных объектов, позволяют существенно продлить срок службы сооружений, в частности, коллектор «Зюзино» после масштабной реконструкции можно будет эксплуатировать еще 50 лет, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Москоллектор».

За последние семь лет в ГУП «Москоллектор» отработана технология комплексной реконструкции подземных объектов. Прослужив не одно десятилетие, коллекторные тоннели и установленное в них оборудование нуждаются в обновлении. Современные металлоконструкции, выполненные с использованием термодиффузионного цинкования, не ржавеют на протяжении 50 лет, а значит, их не придется ремонтировать, окрашивать или менять на новые. Налицо экономия как денежных средств, так и трудозатрат.

«Такие типы конструкций были установлены в коллекторе «Зюзино» в ходе комплексной реконструкции, что позволит эксплуатировать объект последующие 50 лет», — отмечается в сообщении.

Для поддержания оптимальных режимов внутри подземного объекта необходимо постоянное удаление влаги. С этим справится разуклонка тоннелей в сторону насосных станций, а также инъектирование швов днища коллектора и тампонаж.

Коллектор «Зюзино» был введен в эксплуатацию в 1961 году. В нем проложены: трубопроводы теплосети, водопровод, 50 силовых кабелей и 63 кабеля связи. Подземный объект загружен коммуникациями почти на 90%. Что касается силовых кабелей, в основном это прокладки «МКС», АО «ОЭК», «Мосгортранса».

Общая протяженность коллекторных тоннелей, эксплуатируемая ГУП «Москоллектор», составляет 780 километров. В этом году предприятие отмечает свое 30-летие.