Строителей новых современных остановочных комплексов в Вологде определят на следующей неделе

Остановочные комплексы в сентябре установят в разных микрорайонах города. Они будут разработаны в соответствии с новым стилем Вологды . Торги объявлены по 10 земельным участкам, прием заявок идет до 27 июля. На следующей неделе станут известны названия компаний и имена предпринимателей, которые займутся монтажом.

По 10 адресам появятся новые остановки с торговыми павильонами: Пошехонское шоссе, 9, Вологодская, 1, Можайского, 48, Можайского, 54, Герцена, 46, Прокатова, 8, Прокатова (сквер им. Бабушкина), Разина, 58, Можайского, 30, Горького, 93.

«На некоторых участках, где планируется размещение, сейчас вообще нет павильонов, — говорит консультант отдела торговли Департамента экономического развития Вологды Владимир Захаров , — или их облик производит удручающее впечатление. Взять, к примеру, ул. Можайская. Печальное зрелище — старое деревянное сооружение».

Десяток старых остановок демонтировали в этом году по решению суда. Ушли с рынка те предприниматели, которые не платили по аренде или были оштрафованы за административные нарушения. Яркий пример — остановка «Ул. Новгородская». Предприниматели давно не вносили арендную плату, а потому комплекс разобрали в мае 2018 года.

Вскоре в городе появятся два десятка новых остановочных комплексов с одним или двумя продовольственными павильонами. Они смогут защитить вологжан от ветра и дождя, дадут возможность отдохнуть на скамейке, купить продукты и непродовольственные товары.

Все павильоны оформят в новом стиле Вологды. Типовая модель остановочного комплекса включает в себя архитектурное и цветовое решение, а также материал отделки. Разработан и стилистический вологодский узор, который по желанию владельца точки может быть вписан в логотип предприятия.

«В целом нам хотелось бы, чтобы было единство по отделочным материалам и цветовой гамме, — комментирует Александр Борисовский. — Мы выбрали два колера — темно-серого и светло-серого оттенков по цветовому стандарту RAL. По нему можно подобрать краску любого производителя и попасть в колер. Материал желательно композитный алюминий или металлический кассетный лист с полимерной покраской. Кровля на остановочных комплексах должна быть односкатная с минимальным уклоном. Но, конечно, не из шифера. Нужно применять современные материалы».

Если работа по возведению остановочных комплексов еще впереди, строительство новых торговых павильонов в самом разгаре. В областной столице уже возвели порядка 10 «фруктовых» павильонов, оформленных в новом стиле Вологды. Всего их будет 30 с различными видами товаров. В 15 стилизованных ларьках на Карла-Маркса, 117, будут продавать овощи, воду, хлеб. Всего на территории города легально можно вести работу на 500 участках.

Напомним, демонтаж старых комплексов и установка новых — часть большой работы по преобразованию сферы нестационарной торговли. Она началась еще в 2017 году, когда по всему городу стали убирать незаконно установленные ларьки. К минусам существующей системы присоединилось и общее мнение властей и горожан: внешний вид объектов далеко не красит город. Многим из павильонов, в том числе, остановочным пунктам, уже более 20 лет. Материалы, из которых сделаны строения, устарели не только физически, но и морально.

«У нас принцип: уйти в городской среде от сайдинга и профилированного листа, — пояснил заместитель начальника Департамента градостроительства Вологды Александр Борисовский. — То есть, от тех материалов, которыми пользовались в конце 1990-х — начале 2000-х. Они несовременные».

Изменилось и законодательство, и владельцы НТО должны размещаться теперь по новым правилам. Как говорится, звезды сошлись, и колоссальная «чистка» привела к тому, что за год с улиц Вологды было убрано 100 уродующих облик города объектов. Еще часть павильонов представители бизнеса демонтируют или реконструируют добровольно, чтобы привести их облик в соответствие с новыми требованиями.