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Строители обнаружили бомбу на севере Москвы
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Строители обнаружили бомбу на севере Москвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Саперы уже вывезли опасную находку со стройплощадки для последующей утилизации.
Рабочие обнаружили авиационную бомбу на стройплощадке в Северном округе Москвы. Бомба времен Великой отечественной войны весила 100 килограмм.
— Опасной находкой оказалась авиационная бомба ФАБ-100. Ее основным поражающим действием в годы войны являлось действие фугаса. Длина извлеченного из земли боеприпаса составляет 964 мм, диаметр — 267 мм. Внушительная по размерам бомба, по словам специалистов, содержит порядка 70 кг взрывчатого вещества», — сообщает о найденной в Хорошёвском районе бомбе агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что место обнаружения оцепили, расстояние до ближайших жилых домов составляло более 700 метров. Саперы вывезли авиабомбу весом со стройплощадки с целью дальнейшей утилизации.
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