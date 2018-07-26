Строители обнаружили бомбу на севере Москвы

Саперы уже вывезли опасную находку со стройплощадки для последующей утилизации.

Рабочие обнаружили авиационную бомбу на стройплощадке в Северном округе Москвы . Бомба времен Великой отечественной войны весила 100 килограмм.

— Опасной находкой оказалась авиационная бомба ФАБ-100. Ее основным поражающим действием в годы войны являлось действие фугаса. Длина извлеченного из земли боеприпаса составляет 964 мм, диаметр — 267 мм. Внушительная по размерам бомба, по словам специалистов, содержит порядка 70 кг взрывчатого вещества», — сообщает о найденной в Хорошёвском районе бомбе агентство городских новостей «Москва»

Отмечается, что место обнаружения оцепили, расстояние до ближайших жилых домов составляло более 700 метров. Саперы вывезли авиабомбу весом со стройплощадки с целью дальнейшей утилизации.