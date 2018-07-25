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На севере Москвы обнаружили снаряд времен ВОВ
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На севере Москвы обнаружили снаряд времен ВОВ 

Москва меняется 5 часов назад
Фото: Москва меняется
На стройке в Москве обнаружили снаряд времен Второй Мировой Войны. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«На ул. Викторенко, д. 11 на территории стройки жилого комплекса «Прайм Тайм» строители обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. На место обнаружения были вызваны саперы и спасатели», — отметил собеседник агентства.
Отмечается, что в настоящий момент саперы уже извлекли авиабомбу.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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