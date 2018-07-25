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Счетная палата предлагает пересмотреть областную программу развития рынка газомоторного топлива
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Счетная палата предлагает пересмотреть областную программу развития рынка газомоторного топлива 

Волга Ньюс 2 часа назад
Целью программы является расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в целях повышения энергетической эффективности экономики Самарской области. При этом, отмечают в Счетной палате, не поставлена задача по снижению уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Соответствующие показатели в программе отсутствуют.
Документ предусматривает реализацию двух задач: модернизация материально-технической базы парка транспортных средств и развитие газозаправочной инфраструктуры на территории Самарской области. Установлено, что нет показателей ожидаемых результатов: обновление парка автомобильной техники; экономия затрат хозяйствующих субъектов; увеличение объема реализации природного газа; создание новых рабочих мест.
Согласно отчетам трех министерств Самарской области, эффективность реализации программы в 2014–2017 году признана высокой. Однако задача по развитию газозаправочной инфраструктуры не выполнена. В 2014 году программные средства не освоены на 35%, в 2017-м — на 73%, не предоставлены субсидии всем запланированным получателям (в 2014 году субсидию не получило Тольятти, в 2017-м — Чапаевск).
Показатель эффективности программы рассчитывается на основании только двух показателей, вместо всех установленных документом, что ведет к некорректной оценке ее эффективности в целом, считают в Счетной палате.
Также выявлено, что в ходе реализации программы плановые значения корректируются под фактические. Неоднократное значительное превышение фактических показателей над плановыми свидетельствует об отсутствии объективной оценки итогов реализации мероприятий.
По итогам экспертизы Счетной палатой внесено предложение по пересмотру подходов к реализации программы и оценке ее эффективности.
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