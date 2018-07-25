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Российские физики предложили новый метод получения перовскитов для солнечных батарей
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Российские физики предложили новый метод получения перовскитов для солнечных батарей 

Чердак 2 часа назад
Фото: Чердак
Физики из МГУ им. М. В. Ломоносова изучили рост кристаллов перовскита в растворе гамма-бутиролактона — и впервые сумели получить из него перовскитную пленку для высокоэффективных фотоэлементов нового поколения. О своей работе ученые рассказывают в статье, опубликованной журналом Chemistry of Materials.
Гибридные перовскитные солнечные батареи на основе иодида свинца-метиламмония — одно из самых перспективных и быстроразвивающихся направлений фотовольтаики. Их КПД уже превысил 20 процентов, существенно обогнав обычные фотоэлементы из поликристаллического кремния, а синтез можно проводить без использования высоких температур и вакуума, лишь за счет растворных химических реакций и кристаллизации.
Как правило, для этого используются полярные апротонные растворители, такие как диметилсульфоксид или гамма-бутиролактон (ГБЛ). Молекулы разных растворителей неодинаково взаимодействуют с реагентами и промежуточными продуктами, приводя к образованию кристаллов разных размеров и формы. В частности, в ГБЛ перовскиты демонстрируют необычную ретроградную растворимость — при повышении температуры она понижается. Это свойство используется для выращивания отдельных кристаллов, хотя получить перовскитную пленку из раствора ГБЛ до сих пор не удается.
Алексей Тарасов и его коллеги из Лаборатории новых материалов для солнечной энергетики МГУ изучили детали этого процесса. Они обнаружили, что в ГБЛ образуются как минимум три разных вида перовскитных кристаллов, и дальнейший рост обуславливается балансом между их кластерами в растворе. Это позволило ученым объяснить и ретроградную растворимость перовскитов в ГБЛ — нагревание приводит к распаду кристаллических кластеров на более мелкие фрагменты, повышая насыщенность раствора.
Баланс кластеров разных частиц в растворе приводит и к осаждению отдельных кристаллов, не позволяя получать пленки. Однако московским ученым удалось обойти это ограничение и впервые синтезировать высококачественную перовскитную пленку из раствора ГБЛ.
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