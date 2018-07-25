Связи экс-министра с Россией

Тезисы, прозвучавшие в вышедшей год назад книге Томаша Пёнтека (Tomasz Piątek), вызвали скептическую реакцию или (чаще) отметались как ложные наветы, но сейчас оказалось, что все это — печальная реальность. Трамп принес в Хельсинки «присягу на верность» России , в то же время в США задержали российскую шпионку Марию Бутину, а мы увидели, что Антоний Мачеревич (Antoni Macierewicz), который еще недавно занимал пост министра обороны, гораздо более тесно связан с Кремлем, чем мы думали, при этом в его высказываниях слышатся отзвуки путинской пропаганды. Не следует, пожалуй, объяснять, что дело выглядит чрезвычайно серьезно, ведь оно касается заместителя председателя правящей партии, который руководит из здания оборонного ведомства работой провоцирующей споры и конфликты комиссии по расследованию смоленской катастрофы. Этот политик до сих пор обладает влиянием: вопреки распространенному мнению, близкие к нему люди продолжают занимать важные посты в министерстве обороны, спецслужбах и прокуратуре

Любимый конгрессмен Путина

Мачеревич никак не объясняет эти контакты. Между тем они предстали в новом свете после того, как выяснилось, что в 2015 году Рорабейкер встречался в Москве с Бутиной — российским агентом, чья задача состояла в налаживании связей с представителями политического аппарата США, и одним из ее начальников — заместителем председателя Центрального банка России Александром Торшиным. Два года назад испанские спецслужбы выяснили, что тот выступает «крестным отцом» одной из российских преступных группировок, занимающейся, в частности, отмыванием денег. Рорабейкер назвал арест Бутиной глупым шагом, направленным на подрыв отношений между США и Россией.

Друзья Мачеревича

Это не единственный «российский след» в биографии Мачеревича. К числу его американских друзей принадлежит, например, связанный с российской солнцевской организованной преступной группировкой бывший сенатор-республиканец Альфонс Д'Амато (Alphonse d'Amato), который занимался лоббированием интересов подчинявшегося Мачеревичу Польского государственного военного концерна.

Экс-министра обороны сближают с Россией не только личные контакты, но и заявления, которые он делает в последнее время. Он оказался единственным польским политиком, который после саммита в Хельсинки полностью одобрил слова и действия Трампа на встрече с Путиным. Мачеревич не изменил своего мнения даже тогда, когда американский президент, оказавшись под огнем критики, начал отказываться от самых шокирующих тезисов и оправдываться, что на пресс-конференции с российским лидером он просто оговорился, а на самом деле верит выводам, которые сделали американские спецслужбы в ходе расследования вмешательства России в американские выборы.

За несколько недель до саммита Мачеревич в своих публичных высказываниях критиковал ЕС и НАТО, претворяя тем самым в жизнь стратегию российской внешней политики, стремящейся разрушить эти организации изнутри и поссорить Польшу с ее западными союзниками. Что говорил экс-глава оборонного ведомства? «Альтернатива для ЕС — это альянс государств Центральной Европы, находящихся в союзнических отношениях с США. Брюссель — не единственный союзник, мы не можем позволить, чтобы в Европе нас считали бедными родственниками», — заявил он в начале июня в эфире «Польскому Радио 24». Таким образом, Мачеревич поставил под сомнение смысл пребывания Польши в структурах, которые не только дали мир послевоенной Европе, но и внесли свой вклад в то, что СССР прекратил свое существование. Слова политика не вызвали резонанса. При этом стоит отметить, что в таких же резких выражениях ЕС и НАТО в последнее время критикует Дональд Трамп.

Дрейф в направлении Москвы

Оправданий по поводу сомнительных контактов и странных высказываний от Мачеревича мы не слышали. Если он и решает высказаться на эту тему, то ограничивается запугиванием оппонентов, стремясь выставить их в негативном свете и отбить у них желание выступать с критикой. Бывший министр не гнушается даже обращаться за помощью к прокуратуре. Там было, например, с Томашем Пёнтеком: политик обвинил его в попытке оказать давление на должностное лицо (прокуратура закрыла дело только тогда, когда в оборонном ведомстве сменился руководитель). Все это дает основания утверждать, что Мачеревич уже не просто дрейфует, а бодро шагает в направлении Москвы, напевая себе под нос шлягеры ансамбля имени Александрова.