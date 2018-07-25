«Красивая, несмотря на зубки»: публика рассмотрела улыбку Светланы Бондарчук

Светлана Бондарчук — гламурная светская львица, посещающая самые престижные шоу-бизнес вечеринки страны. Однако на днях знаменитость обнародовала фотографию, на которой не сдерживает себя и задорно смеется, обнажив оба ряда зубов, и изумленные поклонники обнаружили, что звезда не может похвастаться идеальной голливудской улыбкой.

Лицо экс-супруги режиссера Федора Бондарчука и главного редактора глянцевого журнала Светланы Бондарчук хорошо знакомо многим поклонникам и обывателям, еще бы, ведь знаменитость — частый гость различных светских раутов. При этом модель и телеведущая обладает утонченным вкусом и ее модными нарядами и стильными аксессуарами бесконечно восхищаются миллионы поклонников, пребывая в убеждении, что Светлана — живое воплощение идеальной женщины. И каково же было удивление обывателей, когда на недавней фотографии они обнаружили, что улыбка Бондарчук далека от безупречности — нижний ряд зубов Светланы оказался кривым.

Внимание к своему изъяну Бондарчук привлекла, обнародовав снимок крупным планом, на котором широко улыбается. И если зачастую публика могла любоваться только на верхний ряд зубов Светланы, обнаженный в вежливой улыбке, то сейчас взору почитателей предстали и нижние зубы, которые оказались довольно кривыми, особенно в сравнении с безупречно ровными соседями сверху. Учитывая, что при определенном достатке исправить зубы — не проблема, фанаты были крайне удивлены, что Бондарчук предпочла оставить все как есть. «Ого, я думала, все артисты зубы ровные-ровные имеют. А вы как человек, нижние зубки кривые» «Все равно у вас красивая улыбка! Несмотря на зубки» «Ну надо же, а зубы то кривые»