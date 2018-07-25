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Балаковцы жалуются на раскопки во дворах
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Балаковцы жалуются на раскопки во дворах 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Балаковцы сообщают в социальных сетях, что многие улицы и придворовые территории перекопаны. Опасные ямы и котлованы не всегда огорожены. Горожане утверждают — после раскопок никакие работы не ведутся в течение нескольких недель.
Например, на Трнавской, 15, огромная траншея появилась 18 дней назад. Хотя на информационном щите написано, что все работы будут завершены через три недели.
Кучи земли и зияющая яма — на Вокзальной, 5а. Но здесь есть хоть какое-то движение. Работает техника и видно, что коммуникации худо-бедно, но перекладываются. У поликлиники №1 недавно выросли кучи грунта. Рядом расположена небольшая зеленая зона и пешеходные дорожки. Между тем котлован никак не огорожен, предупреждающих табличек тоже нет.
В доме на Степной, 92, коммуникации меняют уже два месяца. Во дворе вырыта глубокая траншея, на дне которой так и лежат прохудившиеся трубы.
На улице Титова раскопки ведутся прямо на детской площадке. Яму обозначили лишь сигнальной лентой. Но это не помеха для детворы, которая постоянно лазает в вырытый котлован, расположенный у горки.
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