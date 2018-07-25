Балаковцы жалуются на раскопки во дворах

Балаковцы сообщают в социальных сетях, что многие улицы и придворовые территории перекопаны. Опасные ямы и котлованы не всегда огорожены. Горожане утверждают — после раскопок никакие работы не ведутся в течение нескольких недель.

Например, на Трнавской, 15, огромная траншея появилась 18 дней назад. Хотя на информационном щите написано, что все работы будут завершены через три недели.

Кучи земли и зияющая яма — на Вокзальной, 5а. Но здесь есть хоть какое-то движение. Работает техника и видно, что коммуникации худо-бедно, но перекладываются. У поликлиники №1 недавно выросли кучи грунта. Рядом расположена небольшая зеленая зона и пешеходные дорожки. Между тем котлован никак не огорожен, предупреждающих табличек тоже нет.

В доме на Степной, 92, коммуникации меняют уже два месяца. Во дворе вырыта глубокая траншея, на дне которой так и лежат прохудившиеся трубы.

На улице Титова раскопки ведутся прямо на детской площадке. Яму обозначили лишь сигнальной лентой. Но это не помеха для детворы, которая постоянно лазает в вырытый котлован, расположенный у горки.