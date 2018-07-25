Минфин США вывел из-под санкций эстонский Krediidipank 

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Эстонский банк Krediidipank, который до 2016 года являлся дочерней структурой российского Банка Москвы, выведен из-под американских санкций.
Это следует из уведомления на сайте Управления по контролю над иностранными активами министерства финансов США.
Эстонский банк попал под американские санкции в 2016 году вместе с другими структурами Банка Москвы. В том же году он был присоединен к группе ВТБ, а в 2017 году продан эстонским инвесторам.
Причины внесения изменений в санкционные списки США пока не уточняются.