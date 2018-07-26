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Бывшую дочку «Банка Москвы» вывели из под санкций США
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Бывшую дочку «Банка Москвы» вывели из под санкций США 

Вести Экономика 11 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 26 июля — «Вести. Экономика» Минфин США вывел из санкционного списка эстонский Krediidipank, ранее аффилированный с "Банком Москвы".
Фото: Coop Eesti
Эстонский кредитный банк Krediidipank (сейчас это Coop Pank), исключили из американского санкционного списка. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.
Эстонская организация попала под американские санкции в 2016 году вместе с другими структурами Банка Москвы, которому принадлежало 59,7% акций. Попавшим под секторальные санкции компаниям было запрещено привлекать у американских компаний и лиц долгосрочное финансирование.
Тогда же, в 2016 году ВТБ завершил интеграцию Банка Москвы и принял на себя исполнение всех обязательств перед его клиентами.
В 2017 году ВТБ продал 59,7% акций Krediidipank эстонским инвесторами за 800 млн руб.
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