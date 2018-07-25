Программу льготной аренды автотранспорта с правом его выкупа продлили

Только в этом году с использованием государственной поддержки компании и простые автомобилисты смогут приобрести не менее четырех тысяч единиц легковых автомобилей, автобусов и грузовиков российского производства.

Еще по 4,5 тысячи единиц колесной техники будет приобретаться по программе в 2019 и 2020 годах.

Лизинговые программы для физических лиц пока популярность не набрали. Другое дело бизнес — он уже давно почувствовал преимущество этого механизма.

Лизинг дает возможность компании внести авансовый платеж, пользоваться автомобилем, а затем выкупить его. По программе льготного лизинга приобретаются транспортные средства различных марок. Главное, чтобы они были собраны в России . Авансовый платеж для покупателя уменьшается на десять процентов от стоимости авто, автобуса и прочей техники, а недополученные доходы лизинговым организациям компенсируются из федерального бюджета.

Суммарный размер субсидий на эти цели ежегодно будет составлять не менее двух миллиардов рублей. Предоставляет субсидии российским лизинговым компаниям Минпромторг России

Участвовать в программе могут те организации, которые не имеют задолженностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов и прочих обязательных платежей. Важен и размер компании. Для получения субсидии необходимо, чтобы в предшествующем году такая организация заключила не менее 100 договоров лизинга колесных транспортных средств либо имела уставный капитал более 500 миллионов рублей.

Список техники, которая участвует в программе льготного лизинга, в ближайшее время может быть расширен

Приобретается по программе новая техника. Например, в 2018 году получить субсидию можно для предоставления в лизинг автотранспорта, выпущенного в 2017 или в 2018 годах.

Программа льготного лизинга действует в России с 2015 года. Льготные условия позволили поддержать спрос на российскую технику и стимулировать развитие реального сектора экономики, говорит заведующий кафедрой экономики промышленности РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Быстров

В свое время программа льготного лизинга была очень актуальна для российских производителей грузового транспорта, которые сталкивались с демпингом и конкуренцией со стороны Китая , добавляет доцент кафедры экономической безопасности ИПиНБ РАНХиГС Павел Грибов.

В современной ситуации господдержка отечественных автопроизводителей окажет влияние на экономику в целом. «Не всегда, — поясняет Андрей Быстров, — деньги, вложенные государством, возвращаются напрямую, но они возвращаются косвенно».

"Стимулирование потребительского спроса за счет программ квотирования, льготного кредитования, как и льготного лизинга, — это механизмы создания благоприятных условий для бизнеса, который в конце концов вернет эти средства в госбюджет в виде налогов", — отмечает Андрей Быстров.

Если вся система построена правильно, то вложения обернутся увеличением налоговых поступлений, уточняет он. Хорошо, если бы средств выделялось больше, добавляет эксперт. Для нормально работающего бизнеса обновлять автомобильный парк необходимо каждые пять — семь лет, поясняет Андрей Быстров. Среди предпринимателей сегодня есть реальный спрос на расширение автопарка, добавляет эксперт.

8,5 тысячи машин смогут приобрести предприниматели по льготной программе, которая финансируется из федерального бюджета

Также востребована господдержка производителями специальной техники, отмечает Павел Грибов. Например, могут быть предоставлены льготы для производителей строительной техники. Ранее действовала и показала свою эффективность программа льготного лизинга сельскохозяйственной техники. Было бы особенно актуально продолжить и эту программу, добавляет Павел Грибов.