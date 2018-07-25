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Ликвидация утечки топлива в результате ДТП: спасатели проверяют готовность к реагированию на ЧС
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Ликвидация утечки топлива в результате ДТП: спасатели проверяют готовность к реагированию на ЧС 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Командно-штабные учения стартовали сегодня в Вологде. В течение двух дней спасатели продемонстрируют свои навыки предупреждения и ликвидации ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Сегодня состоялись собрания представителей ведомств.
25 июля в 6.00 по всему городу раздался сигнал тревоги. Оповещение о чрезвычайной ситуации прошло в полном объеме — СМС, звуковое и оповещение в СМИ. В ту же минуту органы управления, силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объединили усилия.
В течение трех часов сегодня проходила проверка личного состава спасателей, а также решение вводных — вариантов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В разрешении аварийных ситуаций принимали участие порядка 70 человек. Из них 38 — оперативная группа, 15 — руководители операциями, порядка 13 человек представители других ведомств — Центра гражданской защиты, аварийно-спасательной службы и других.
Одной из таких ситуаций стало условное ДТП на Леншоссе. Там, согласно легенде, в результате столкновения бензовоза и легкового автомобиля произошла утечка четырех тонн топлива. Спасатели отработали оперативно, в результате проведения работ, угрозы жизни населения не возникло.
«Мы должны знать, насколько готовы к чрезвычайным ситуациям наши службы и сами вологжане. Тренировки способны выявить слабые места в системе, на которые необходимо обратить внимание и не допустить их повторения. Также во время учений мы можем дать объективную оценку спасательных служб — во время выполнения заданий специалисты ведут доклады», — прокомментировал руководитель Центра гражданской защиты Вологды Олег Пономарев.
За время учений будут проверены системы управления, оповещения и связи, защиты населения, эвакуации, готовность к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Отметим, в тренировочных мероприятиях будут задействованы также и городские предприятия и учреждения.
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