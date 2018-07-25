Ликвидация утечки топлива в результате ДТП: спасатели проверяют готовность к реагированию на ЧС

Командно-штабные учения стартовали сегодня в Вологде . В течение двух дней спасатели продемонстрируют свои навыки предупреждения и ликвидации ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Сегодня состоялись собрания представителей ведомств.

25 июля в 6.00 по всему городу раздался сигнал тревоги. Оповещение о чрезвычайной ситуации прошло в полном объеме — СМС, звуковое и оповещение в СМИ. В ту же минуту органы управления, силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объединили усилия.

В течение трех часов сегодня проходила проверка личного состава спасателей, а также решение вводных — вариантов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В разрешении аварийных ситуаций принимали участие порядка 70 человек. Из них 38 — оперативная группа, 15 — руководители операциями, порядка 13 человек представители других ведомств — Центра гражданской защиты, аварийно-спасательной службы и других.

Одной из таких ситуаций стало условное ДТП на Леншоссе. Там, согласно легенде, в результате столкновения бензовоза и легкового автомобиля произошла утечка четырех тонн топлива. Спасатели отработали оперативно, в результате проведения работ, угрозы жизни населения не возникло.

«Мы должны знать, насколько готовы к чрезвычайным ситуациям наши службы и сами вологжане. Тренировки способны выявить слабые места в системе, на которые необходимо обратить внимание и не допустить их повторения. Также во время учений мы можем дать объективную оценку спасательных служб — во время выполнения заданий специалисты ведут доклады», — прокомментировал руководитель Центра гражданской защиты Вологды Олег Пономарев

За время учений будут проверены системы управления, оповещения и связи, защиты населения, эвакуации, готовность к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Отметим, в тренировочных мероприятиях будут задействованы также и городские предприятия и учреждения.