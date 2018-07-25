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За увольнение будущих пенсионеров введут уголовную ответственность
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За увольнение будущих пенсионеров введут уголовную ответственность 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Министерство труда и социальной защиты предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на проект плана создания условий для повышения пенсионного обеспечения граждан.
Защиту прав граждан предпенсионного возраста Минтруд предлагает сделать одним из ключевых показателей эффективности государственной инспекции по труду, которая в период переходного периода (с 2019 по 2034 годы) будет проводить целевые проверки бизнеса на предмет ущемления граждан предпенсионного возраста.
Более того, министерство предлагает обязать бизнес отчитываться о причинах увольнения предпенсионного возраста, в случая увольнения по соглашению сторон или по инициативе работодателя. Службы занятости хотят обязать отчитываться о подобных инцидентах государственную инспекцию по труду, которая должна будет помочь таким гражданам в дальнейшем трудоустройстве.
Также для оперативного решения госинспекции по труду запустят специальные «горячие линии», по которым люди смогут пожаловаться в случае нарушения их прав.
Минтруд ранее анонсировал другой метод защиты граждан предпенсионного возраста — ведомство намерено запустить масштабную программу переквалификации граждан. Власти опасаются, что граждане предпенсионного возраста столкнуться с возрастной дискриминацией.
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