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Половина мусорных контейнеров Калининграда не соответствуют требованиям
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Половина мусорных контейнеров Калининграда не соответствуют требованиям 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Более полутора миллионов рублей взыскали с начала года калининградские власти за нарушения санитарного состояния города.
На территории областного центра находится почти тысяча мусорных контейнеров. В соответствии с требованиями каждый такой объект должен быть технически оборудован. Например, стоять на водонепроницаемом покрытии, бетонном или асфальтовом. С трёх сторон устанавливается ограждение. На площадке размещается информация о пользователях, графике вывоза отходов, телефонах обслуживающих организаций, пожарной инспекции. Также объект должен быть доступен для специализированного транспорта. Все вышеперечисленные требования обсудили на оперативном совещании в администрации областного центра.
Выяснилось, что почти половину контейнеров в Калининграде необходимо дооборудовать. Глава города отметил, что ситуация находится под контролем и дал поручение следить за её развитием.
Алексей Силанов, глава Калининграда:
— Даже отсутствие объявления о том, как вывозится мусор, или кто обслуживает эту площадку, это уже считается несоответствующим требованиям. Поэтому не стоит предполагать, что почти 50 процентов контейнерных площадок сегодня у нас находятся в неудовлетворительном состоянии. Это площадки, где в полном объёме не выполнены требования в части их содержания.
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