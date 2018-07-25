Половина мусорных контейнеров Калининграда не соответствуют требованиям

Более полутора миллионов рублей взыскали с начала года калининградские власти за нарушения санитарного состояния города.

На территории областного центра находится почти тысяча мусорных контейнеров. В соответствии с требованиями каждый такой объект должен быть технически оборудован. Например, стоять на водонепроницаемом покрытии, бетонном или асфальтовом. С трёх сторон устанавливается ограждение. На площадке размещается информация о пользователях, графике вывоза отходов, телефонах обслуживающих организаций, пожарной инспекции. Также объект должен быть доступен для специализированного транспорта. Все вышеперечисленные требования обсудили на оперативном совещании в администрации областного центра.

Выяснилось, что почти половину контейнеров в Калининграде необходимо дооборудовать. Глава города отметил, что ситуация находится под контролем и дал поручение следить за её развитием.

— Даже отсутствие объявления о том, как вывозится мусор, или кто обслуживает эту площадку, это уже считается несоответствующим требованиям. Поэтому не стоит предполагать, что почти 50 процентов контейнерных площадок сегодня у нас находятся в неудовлетворительном состоянии. Это площадки, где в полном объёме не выполнены требования в части их содержания.